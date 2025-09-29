به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال تراکتور ایران در دومین هفته لیگ نخبگان آسیا در خانه برابر الوحده امارات به تساوی بدون گل رضایت داد. ژوزه مورایس، سرمربی تیم فوتبال الوحده امارات در نشست خبری پس از این بازی اظهار کرد: من هم مثل بازیکنان خسته شدم. در زمین بازی از همان دقیقه اول جنگندگی زیادی وجود داشت. بازی جوانمردانه بود. نتیجه بازی تا آخر بازی مشخص نبود و در آخر عدالت رعایت شد و نتیجه عادلانه بود.

او ادامه داد: موفق شدیم جلوی جملات تراکتور را بگیریم. سرعت انتقال از دفاع به حمله تراکتور خیلی سریع است. به بازیکنانم تبریک می‌گویم. تماشاگران خیلی فشار آوردند و از دقیقه اول تا آخر بازی تشویق کردند. بازی کردن در این ورزشگاه بسیار زیبا، خیلی خوب بود و از کسب یک امتیاز راضی هستیم.

«آیا تراکتور تیم بهتری بود؟» مواریس در پاسخ به این سوال گفت: ما خیلی موقعیت داشتیم. «بیرو» دو توپ خیلی خوب را از ما گرفت. یک موقعیت هم دیارا داشت که گل نشد. خیلی موقعیت‌های خوبی بود، اما گل نشدند. شما [خبرنگاران]طرفدار تراکتور هستید و بازی را طور دیگر دیدید، اما به نظر من نتیجه عادلانه بود و بازی خیلی خوبی دیدیم.

سرمربی الوحده درباره غیبت عمر خربین گفت: کلا مربی‌ای نیستم که به دنبال بهانه باشم. بازیکنانی که اینجا آوردیم ملاک هستند. عمر به دلیل خاصی نتوانست بیاید. دنبال بهانه نیستم و نمی‌توان گفت اگر بود نتیجه دیگری حاصل می‌شد. به ترکیبم اعتماد دارم و به این قضیه فکر نمی‌کنم. مهم این است که توانستیم از حریف امتیاز بگیریم. به دنبال ۳ امتیاز نبودیم. آنها در دفاع خیلی قوی هستند. در دقایقی مالکیت را به آنها دادیم و سعی کردیم بازی را کنترل کنیم. استراتژی ما کنترل کردن بازی بود. هدف ما در هر مسابقه ۳ امتیاز است، اما هر بازی حکم خودش را دارد.

«داوری چطور بود؟» سرمربی سپاهان در پاسخ به این سوال گفت: عادت ندارم درباره داوری صحبت کنم. وقتی در ایران بودم همیشه می‌خواستم قضاوت‌ها عادلانه باشد. داوری چیز خاصی نداشت. بازی طوری بود که فقط چند تعویض انجام دادیم و تراکتور هم تعویضی نداشت.

او در پاسخ به این سوال که آیا سفر نکردن عمر خربین به تبریز به دلیل مشکل خانوادگی بوده؟ گفت: عمر به دلیل بیماری همسرش نتوانست به تبریز سفر کند. از همین جا امیدوارم همسرش هر چه زودتر بهبود پیدا کند. خیلی تصمیم سختی بود. یک روز قبل از سفر اعلام کرد و از من اجازه گرفت. ما یک مهاجم تراز اول داریم و تصمیم سختی بود که اجازه بدهم نیاید، اما انسانیت و خانواده افراد در درجه اول قرار دارند. با شیخ تیم صحبت کردم و اجازه دادیم که در این مسابقه حضور پیدا نکند.

سرمربی سپاهان در پایان گفت: از همگی ممنونم و این افتخار بزرگی بود که دوباره به ایران آمدم. عاشق ایران و مردمش هستم. برای تراکتور آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم بتواند در ادامه راه موفق باشد.