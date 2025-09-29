خرید خودروهای آتش نشانی برای شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی گفت: در راستای حفظ سرمایه مردم و افزایش ایمنی واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان ۱۱ دستگاه خودروی آتش نشانی برای شهرکهای صنعتی خریداری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سهراب فیض زاده به مناسبت هفتم مهر و روز آتش نشانی و خدمات ایمنی در حاشیه بازدید از بخش آتش نشانی واحدهای صنعتی شهرک شهید سلیمی تبریز و رونمایی از سه دستگاه خودروی آتش نشانی این شهرک گفت:۱۱ دستگاه خودروی آتش نشانی با صرف حدود ۲۵۰ میلیارد ریال برای شهرکهای صنعتی بناب، مراغه، مرند، شبستر، سلیمی، هاشمی و آخولا خریداری شده و در اختیار شرکتهای خدماتی این شهرکها گذاشته شده است.
وی اظهار کرد: تا پایان امسال نیز خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی برای شهرک صنعتی بیلوردی و برای سال آینده نیز خرید ۲ دستگاه خودروی آتش نشانی برای شهرک صنعتی هاشمی و عجب شیر برنامه ریزی شده است.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی با بیان اینکه پیش بینی میشود ۳۰۰ میلیارد ریال برای خرید این خودروها هزینه شود گفت: ایجاد امکانات و زیرساختهای ایمنی و آتش نشانی در شهرکهای صنعتی نقش بسزایی در حفظ سرمایه مردم و سرمایه گذاران واحدهای صنعتی ایفا میکند.
فیض زاده با تاکید بر اینکه توسعه زیرساختهای اطفای حریق و ارتقای ایمنی شهرکهای صنعتی از اولویتهای این شرکت است ادامه داد: در زمان کنونی ۹ ایستگاه آتش نشانی در شهرکهای صنعتی استان ایجاد شده و ۲ ایستگاه نیز در مراحل تکمیل است.
وی یادآوری کرد: تاکنون ۴۰۱ فقره شیرهای هیدرانت در شهرکهای صنعتی استان ایجاد شده و تمامی واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان، ممیزی ایمنی صنعتی شدهاند و واحدهای صنعتی استان ملزم به رعایت مباحث مربوط به آتش نشانی شدهاند و در این زمینه آموزشهای لازم به آنها ارائه شده است.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی با اشاره به بازدید از ۲ واحد صنایع شیمیایی فعال در بخش تولید انواع رنگ، چسب و تینر شهرک صنعتی شهید سلیمی گفت: این واحدها از نظر آتش سوزی دارای ریسک پذیری بالایی هستند، بنابراین تمامی امکانات آتش نشانی در این واحدها ایجاد شده است.
فیض زاده با بیان اینکه آتش نشانان انسانهای فداکاری هستند که با به خطر انداختن جان خود، جان و سرمایه مردم را نجات میدهند افزود: تلاش میشود با ایجاد زیرساختهای آتش نشانی در شهرکهای صنعتی از بروز حوادث آتش سوزی جلوگیری کرد و یا در صورت وقوع نیز از میزان خسارتهای آن کاست.