به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال تراکتور ایران در جریان هفته دوم لیگ نخبگان آسیا امشب(دوشنبه ۷ مهر) در ورزشگاه یادگار امام تبریز میزبان الوحده امارات بود که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

دانیال اسماعیلی‌فر، مدافع راست تیم فوتبال تراکتور که به عنوان بهرین بازیکن این دیدار انتخاب شد، پس از پایان بازی اظهار کرد: بدشانس بودیم، یک توپ هم به تیر زدیم و کل بازی دستمان بود. قسمت نبود امروز پیروز شویم اما امیدوارم روند رو به رشدی که داریم ادامه می‌یابد و می‌توانیم در هفته‌های آینده در لیگ نخبگان به آنچه انتظار داریم، دست یابیم.

وی ادامه داد: شرایط خوبی داریم و رو به پیشرفت هستیم. حقمان بود که امروز ۳ امتیاز بازی را بگیریم و پیروز شویم و با برد به هفته آینده برویم.

اسماعیلی‌فر بیان کرد: امیدوار هستم از فرصت‌هایی که تلف می‌کنیم درس بگیریم و در هفته‌های آینده بهتر از آنها استفاده کنیم.