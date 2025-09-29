پخش زنده
علیرضا رضازاده مقدم سحرگاه ۲۳ خرداد امسال در جریان حمله رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان در کنار فرمانده شهید سردار حاجیزاده آسمانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،شهید علیرضا رضازاده مقدم خود فرزند شهید دوران هشت سال دفاع مقدس، فارغ التحصیل مقطع ارشد در رشته علوم سیاسی روابط بین الملل و از پاسداران جوانی بود که در سحرگاه ۲۳ خرداد امسال در جریان حمله رژیم صهیونیستی به خاک کشور در کنار فرمانده شهید سردار حاجیزاده آسمانی شد.
شهید علی رضا رضازاده مقدم از نوجوانی با همراهی پدرش که طلبهای در لباس سبز پاسداری بود، دلبسته فرهنگ جبههها شد و مسیر خدمت را هم، چون پدرش در لباس پاسداری آغاز کرد و تا لحظهی شهادت بیادعا و گمنام در کنار فرماندهان حضور داشت.