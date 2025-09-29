پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی کیش از کاهش ۲۵ درصدی وقوع آتش سوزی در یکسال گذشته کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سهراب رضایی در گفتگوی خبر ۲۰ سیما، با قدردانی از صداوسیمای کیش، گفت: صداوسیما همیشه یار و یاور ما بوده و از تلاش های رسانه ملی قدردانی می کنم.
او افزود: از هفتم مهر پارسال تا امسال در حدود ۲۵ درصد وقوع حریق و در حوزه وقوع تصادف ها نیز ۳۵ درصد کمتر نسبت به مدت مشابه پارسال گزارش دریافت کردیم.
رئیس اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی کیش، به دوشنبههای ایمنی، اشاره کرد و گفت: همکاری اداره آتش نشانی، شرکت عمران آب و خدمات کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد و صداوسیما در حوزه برنامه سازی و آگاهی بخشی به خانواده ها تاثیر بسیار مطلوبی در کاهش وقوع حریق ها و تصادفات داشته است.
سهراب رضایی با اشاره به برنامه ریزی و قول های مساعد مسئولان شرکت عمران، آب و خدمات کیش و منطقه آزاد کیش برای پیگیری تکمیل تجهیزات مورد نیاز اداره آتش نشانی کیش، گفت: مسئله نردبان بلند آتش نشانی حل شده و ان شاالله پیمانکارش مشخص بشه وارد مدار عملیاتی خواهد شد.