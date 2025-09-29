به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سهراب رضایی در گفتگوی خبر ۲۰ سیما، با قدردانی از صداوسیمای کیش، گفت: صداوسیما همیشه یار و یاور ما بوده و از تلاش های رسانه ملی قدردانی می کنم.

او افزود: از هفتم مهر پارسال تا امسال در حدود ۲۵ درصد وقوع حریق و در حوزه وقوع تصادف ها نیز ۳۵ درصد کمتر نسبت به مدت مشابه پارسال گزارش دریافت کردیم.

رئیس اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی کیش، به دوشنبه‌های ایمنی، اشاره کرد و گفت: همکاری اداره آتش نشانی، شرکت عمران آب و خدمات کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد و صداوسیما در حوزه برنامه سازی و آگاهی بخشی به خانواده ها تاثیر بسیار مطلوبی در کاهش وقوع حریق ها و تصادفات داشته است.

سهراب رضایی با اشاره به برنامه ریزی و قول های مساعد مسئولان شرکت عمران، آب و خدمات کیش و منطقه آزاد کیش برای پیگیری تکمیل تجهیزات مورد نیاز اداره آتش نشانی کیش، گفت: مسئله نردبان بلند آتش نشانی حل شده و ان شاالله پیمانکارش مشخص بشه وارد مدار عملیاتی خواهد شد.