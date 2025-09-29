هیئت بدنسازی و پرورش اندام کیش، فراخوان برگزاری سومین دوره مسابقات قوی‌ترین مردان کیش را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این مسابقات در دو دسته وزنی مثبت و منفی ۹۰ کیلوگرم، ۳۰ آبان در پارک شهر کیش برگزار خواهد شد.

ورزشکاران علاقمند برای شرکت در این مسابقات می‌توانند بابهروز اله مرادی، دبیر هیئت بدنسازی و پرورش اندام کیش به شماره ۰۹۳۴۷۶۹۵۲۱۴ تماس بگیرند.

در پایان مسابقات حکم و نشان قهرمانی به نفرات برتر اهدا خواهد شد.

دارا بودن بیمه ورزشی برای نام نویسی ورزشکاران متقاضی در این مسابقات الزامی است.