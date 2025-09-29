به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری درباره واگذاری شرکت هواپیمایی کیش، گفت: نظرات مختلفی درباره این شرکت مطرح است، اما باید توجه داشت که شرکت بخش مهمی از نقشه توسعه گردشگری کیش محسوب می‌شود.

او افزود: نظرات منطقی و مستند جوامع بخش خصوصی و مردم کیش را به مسئولان منعکس کرده‌ایم و امیدواریم در دو ماه آینده تصمیمی گرفته شود که منافع ساکنان و گردشگران لحاظ شود.

او افزود: اگرچه اصرار بر واگذاری باقی بود، مسیر قانونی برای انتقال سهام شرکت هواپیمایی کیش به ساکنان کیش فراهم شده، اما تأکید بر این است که این شرکت در کیش بماند.