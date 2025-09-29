به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مربی تیم ملی والیبال ساحلی، هدف از برگزاری کلاس را ارتقای دانش فنی و توسعه والیبال ساحلی در کیش عنوان کرد و افزود: این دوره با محوریت آموزش فنون والیبال ساحلی به مدت سه ساعت زمینه انتقال دانش روز را به بازیکنان و مربیان کیش فراهم کرد.

مربی تیم ملی والیبال ساحلی، افزود: جزیره کیش در مقایسه با سایر سواحل کشور از زیرساخت‌های مطلوبی برخوردار است و پیش‌تر نیز میزبان تور‌های جهانی والیبال ساحلی بوده است.

او افزود: این ظرفیت‌ها در به روز رسانی دانش مربیان و بازیکنان و تقویت جایگاه والیبال ساحلی کیش در سطح ملی موثر است.

مازیار هوشمند، تصریح کرد: با حضور سرپرست جدید هیئت والیبال کیش و همراهی اعضای هیئت، شرایط لازم برای حمایت از استعداد‌های بومی و پرورش بازیکنان ملی‌پوش فراهم خواهد شد.

او گفت: کیفیت ماسه ساحلی کیش و شباهت اقلیمی آن به کشور قطر، کیش را به عنوان یکی از مناسب‌ترین مقاصد اردو‌های آماده‌سازی تیم ملی والیبال ساحلی تبدیل کرده است.