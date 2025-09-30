ایمان و خودباوری مهمترین عامل پیروزی رزمندگان
جانشین فرمانده سپاه عاشورا گفت:مهمترین مولفه پیروزی رزمندگان اسلام در دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ایمان راسخ، خودباوری و پایبندی به ارزشهای انقلاب اسلامی بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سرهنگ گل محمدزاده جانشین هماهنگ کننده سپاه عاشورا در همایش رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس گفت:در دفاع مقدس و جنگ تحمیلی فرزندان ایران اسلامی با روحیه ایثار و شهادت دشمن را مجبور به عقبنشینی کردند.
وی تصریح کرد:دشمن در طول جنگ تحمیلی با هدف تجزیه و نابودی ایران وارد میدان شد اما با رهبری هوشمندانه امام خمینی (ره) و جانفشانی رزمندگان، بسیج و سپاه تمامی نقشههای دشمن نقش بر آب شد.
سرهنگ گل محمدزاده با بیان اینکه محور مقاومت برگرفته از مکتب دفاع مقدس و تجربیات رزمندگان این دوران است گفت:باید همواره وحدت و انسجام ملی حفظ شود تا دشمن نتواند با فریب و بزرگنمایی مشکلات، دستاوردهای دفاع مقدس را تحریف کند.
سرهنگ گل محمدزاده گفت:مردم باید در دفاع همهجانبه آماده باشند و از ایران اسلامی که همچون حرم مقدسی است به طور کامل حفاظت کنند و باید هوشیار بود تا نقشههای دشمنان عملی نشود.
به مناسبت هفته دفاع مقدس همایش رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس و یاد و خاطره ۴۰۰ شهید آذرشهر، شهدای امنیت و اقتدار در این شهرستان برگزار شد.