همزمان با برگزاری نمایشگاه الکامپ، تفاهمنامه همکاری شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج. ا. ایران و ایرانسل امضاء شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: به نقل از روابط عمومی نمایشگاه،همزمان با برگزاری نمایشگاه الکامپ،تفاهمنامه همکاری شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج. ا. ایران و ایرانسل با محوریت تحول دیجیتال و هوشمندسازی نمایشگاهها،امضاء شد.
این تفاهمنامه که به امضا صدیف بیک زاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاهها و علیرضا رفیعی مدیرعامل شرکت ایرانسل رسیده است، دو طرف در زمینه طراحی و پیادهسازی راهکارهای نوین مبتنی بر فناوریهای دیجیتال در محیط نمایشگاهی همکاری خواهند کرد.
از جمله مهمترین محورهای این همکاری میتوان به توسعه زیرساخت ۵G، ایجاد سرویس Wi-Fi پرسرعت اختصاصی، هوشمندسازی نمایشگاهها با استفاده از اینترنت اشیا برای مدیریت انرژی، پارکینگ و تردد، ایجاد نمایشگاههای مجازی و متاورسی، راه اندازی سامانههای پرداخت و کنترل تردد دیجیتال، استفاده از خودروهای خودران و متصل به فناوری V۲X، ارائه راهکارهای تبلیغاتی هوشمند مبتنی بر مکان (LBA)، تحلیل رفتار بازدیدکنندگان، استفاده از خدمات ابری ایرانسل با SLA اختصاصی و دسترسی بالا نام برد.
این تفاهمنامه گامی مهم در راستای تحول دیجیتال در صنعت نمایشگاهی کشور و تبدیل محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران بعنوان پایلوت مرکز نمایشگاهی هوشمند کشور به شمار میرود.