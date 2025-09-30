آغاز نصب پنلهای خورشیدی در چهار راههای سطح شهر ایلام
شهردار ایلام گفت: شهرداری ایلام در راستای توجه به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و رعایت حقوق شهروندان، اقدام به نصب پنلهای خورشیدی در چهار راههای سطح شهر کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «افشین مظفری» شهردار ایلام اظهار داشت: در گام نخست، نصب آزمایشی این پنلها در چهار راه مادر آغاز شد و پس از آن نیز نصب پنلها در سایر چهار راههای شهر ادامه خواهد یافت.
وی افزود: امروز نصب پنل پنج راه جهاد با همکاری حوزه ترافیک شهرداری ایلام انجام شد، چهارراه سیدالشهدا و چهارراه پیام نور نیز در اولویت نصب پنلهای خورشیدی قرار دارند.
شهردار ایلام تصریح کرد: این پنلها با اعتبار یک میلیارد و یکصدو بیست میلیون تومان در کلیه تقاطعهای دارای چراغ راهنمایی و رانندگی در سطح شهر در حال اجراست.
مظفری مطرح کرد: این اقدام شهرداری، در جهت بهرهگیری از انرژی پاک، کاهش مصرف برق شهری و جلوگیری از بی نظمی ترافیکی هنگام قطع برق صورت گرفته است.