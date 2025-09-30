مسئول روایتگری کاروان‌های راهیان نور کشور گفت:دنیای استکبار با شیوه‌های گوناگون سعی در متوقف کردن روند گسترش و حیات انقلاب اسلامی داشته اما حفظ وحدت و یکپارچگی مردم با استفاده از فرامین امام راحل و مقام معظم رهبری نقشه های دشمنان را خنثی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سردار ابوالفضل مسجدی در مراسم یادواره شهدای شهرستان بناب و سی امین سال تاسیس دانشگاه بناب که در این دانشگاه برگزار شد با بیان اینکه دنیای استکبار با شیوه‌های گوناگون سعی در متوقف کردن روند گسترش و حیات انقلاب اسلامی داشت گفت:دشمن برای صدمه زدن به انقلاب اسلامی در ادامه دست به ترور افراد سرشناس انقلاب اسلامی زد اما وقتی دید موفق نمی‌شود دست به تحریم زد که در همه مراحل با شکست مواجه شد.

وی اضافه کرد:خیلی‌ها فکر می‌کنند تحریم‌ها برای مسئله هسته‌ای است اما این طور نیست دشمن از اول دشمنی خود را با انقلاب اسلامی نشان داده و چه در جنگ نظامی و چه در جنگ اقتصادی و فرهنگی می‌خواست انقلاب اسلامی را با شکست مواجه کند اما ایستادگی و ایمان به خدای تعالی که متصل به تبعیت از ولی فقیه است مانع از عملی شدن این توطئه‌ها شد.

وی اظهار کرد: مردم ولایتمدار ایران اسلامی با همه گروه‌های تجزیه طلب مقابله کردند و پای این نظام ایستادند و حضور در صحنه‌های مختلف نظام در عرصه‌های گوناگون دلیلی بر این ادعاست.

گفتنی است مداحی و سینه زنی و تجلیل از مادران و پدران شهدای شهرستان بناب و تجلیل و قدردانی از ایثارگران و رزمندگان از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.