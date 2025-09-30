پخش زنده
در پی درگذشت همسر گرامی آیت الله العظمی سیستانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری در پیامی به این مرجع عالیقدر تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام آیت الله موحدی کرمانی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إنا لله وإنا إلیه راجعون
حضرت آیتالله العظمی آقای حاج سیدعلی حسینی سیستانی «دامت برکاته»
بعد السلام و التحیات
خبر ارتحال همسر مکرمه آن مرجع عالیقدر، موجب تأثر گردید.
اینجانب ضمن عرض تسلیت و تعزیت از درگاه خداوند منان، برای آن فقیده سعیده، مغفرت و علوّ درجات، شفاعت حضرات معصومین «علیهم السلام» و خلد در بهشت و برای حضرتعالی، خاندان معظم و آقازادگان محترم صبر و اجر مسئلت دارم.