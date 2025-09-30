به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام آیت الله موحدی کرمانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إنا لله وإنا إلیه راجعون

حضرت آیت‌الله العظمی آقای حاج سیدعلی حسینی سیستانی «دامت برکاته»

بعد السلام و التحیات

خبر ارتحال همسر مکرمه آن مرجع عالیقدر، موجب تأثر گردید.

اینجانب ضمن عرض تسلیت و تعزیت از درگاه خداوند منان، برای آن فقیده سعیده، مغفرت و علوّ درجات، شفاعت حضرات معصومین «علیهم السلام» و خلد در بهشت و برای حضرتعالی، خاندان معظم و آقازادگان محترم صبر و اجر مسئلت دارم.