به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری آناتولی، اردوغان گفت: به استثنای تعداد کمی از کشور‌ها هیچکس تمایلی به عکس گرفتن در کنار بنیامین نتانیاهو را نداشت و ما خوشحالیم که تعداد کشور‌هایی که فلسطین را به رسمیت می‌شناسند به ۱۵۸ کشور افزایش یافته است.

وی افزود: تقریباً همه بر این مساله اتفاق نظر دارند که نتانیاهو در محاصره پرونده‌های فساد است و برای حفظ جایگاه خود منطقه و جهان را به آتش کشیده است.

رئیس جمهور ترکیه گفت: به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین از سوی انگلیس و فرانسه به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد با وجود دیر هنگام بودن آن امری مهم به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: ما در کنار ملت فلسطین هستیم که از سرزمین، آزادی و کرامت خود دفاع می‌کند.

رئیس جمهور ترکیه پیش‌تر تأکید کرد که «بنیامین نتانیاهو سرکرده باند نسل‌کُشی نتوانست در سازمان ملل گوش شنوایی برای دروغ‌ها و تهدیدات خود پیدا کند».

اردوغان در سخنرانی خود در مجمع دیپلماسی بسفر گفت: نتانیاهو رهبر باند نسل‌کُشی در مجمع عمومی سازمان ملل گوش شنوایی برای دروغ‌پردازی‌ها و تهدیداتش پیدا نکرد و برای سالن خالی سخنرانی کرد.

وی افزود: به رسمیت شناختن فلسطین گامی مهم، هرچند دیر هنگام است، اما آیا دفاع از فلسطین پیش از کشته شدن ۶۵ هزار بی‌گناه ممکن نبود؟

اردوغان تصریح کرد: چرخه بی‌پایان جنگ‌ها پایان نمی‌یابد و بی‌ثباتی جای صلح و امنیت بین‌المللی را گرفته است، نظامی که پس از جنگ جهانی دوم توسط قدرت‌های پیروز به وجود آمد، نه تنها کارآمدی بلکه اعتبار و شهرت خود را از دست داد، سازوکاری همانند شورای امنیت بین‌المللی هدفش ممانعت از بروز فجایع انسانی است، اما کلید راه حل به بخشی از مشکل تبدیل شده است.

رئیس جمهور ترکیه ادامه داد: ما نمی‌توانیم نسبت به درد و رنج، ظلم و درگیری‌های بی‌پایان در منطقه بی‌تفاوت باشیم حتی اگر همه سکوت کنند، از گرسنگی به عنوان سلاح کشتار جمعی در غزه استفاده می‌شود، آنهایی که مساله غزه را به جنبش حماس محصور کردند اکنون در حال درک این موضوع هستند که مساله آنگونه که آنها تصور می‌کردند، نیست.

وی افزود: ما یک هدف داریم و آن تضمین صلح و ثبات در منطقه است و ترکیه برای این هدف تلاش می‌کند. هر جانی که در خیابان‌های غزه، یمن، سوریه، سودان و سومالی از دست می‌رود، بخشی از جان ماست.

اردوغان گفت: ما به شرکت‌کنندگان در ناوگان «صمود» که با تروریسم اسرائیل مواجه هستند، درود می‌فرستیم و از خداوند متعال می‌خواهیم که راه را برای آنها هموار و از آنها حمایت کند.