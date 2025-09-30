به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ ادی برتون ۲۳ ساله همراه با همدستش سیان بنکس پس از کشف دو محموله مواد مخدر به وزن ۳۰۷ کیلو گرم متعلق به آنان در سال ۲۰۲۲ بازداشت شدند.

محموله مواد مخدر آنان شامل هروئین، کوکائین و کتامین بود که در مخزن سوخت دو کامیون جاسازی شده بود و در بندر دوور در جنوب انگلیس در سال ۲۰۲۲ کشف و توقیف شد.

ارزش مواد مخدر کشف شده حدود بیست میلیون پوند اعلام شد و برتون به ۱۹ سال و همدستش به پنج سال زندان محکوم شد. پیش‌تر ماریس فریدوالدز، تبعه لتونی و راننده کامیون‌های حامل مواد مخدر به ۱۴ سال زندان محکوم شده بود.

دستگاه قضایی انگلیس این افراد را آخرین اعضای یک شبکه قاچاق و توزیع مواد مخدر در سراسر اروپا معرفی کرد.

رسانه‌های انگلیسی اعلام کردند ادی برتون انگلیسی پارسال به دست ماموران مرکز مشترک جرایم بین‌المللی NCA به انگلیس تحویل داده شدند.

مرکز ملی آمار انگلیس در آخرین گزارش منتشر شده اعلام کرد در سال منتهی به مارس ۲۰۲۴ نزدیک سه میلیون نفر از افراد ۱۶ تا ۵۹ ساله‌ی جمعیت حدود ۶۹ میلیون نفری انگلیس دست کم یک نوع مواد مخدر مصرف کردند.

بر اساس این گزارش نزدیک ۳۱۱ هزار نفر در پی درمان اعتیاد به مواد مخدر و الکل بودند و در سال ۲۰۲۳ بیش از شش هزار و هشتصد نفر به علت مصرف مواد مخدر در این کشور جان باختند.