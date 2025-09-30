مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به ۴مصدوم برخورد خودروی سواری پژو با تراکتور در محور آلونی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر برخورد خودروی سواری پژو با تراکتور در محور آلونی _ ده صحرا دریافت شد.

وی افزود:بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی امدادو نجات شعبه خانمیرزا اعزام شد. نیرو‌های امدادی پس از ارزیابی و ایمن‌سازی صحنه و رهاسازی، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم برای مصدومان را انجام داده و با همکاری نیرو‌های اورژانس، آنان را به مرکز درمانی منتقل کردند.