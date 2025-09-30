به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیر مجتمع معدنی خراسان جنوبی گفت: عملیات ساخت و بارگیری تجهیزات و دستگاه‌های خارجی مورد نیاز این کارخانه توسط شرکتی از کشور چین اتمام و طی سه مرحله وارد کشور خواهد شد.

جلالیان، با بیان اینکه نخستین محموله این تجهیزات در قالب ۱۸ تریلر روز گذشته در محل اجرای طرح تخلیه شده افزود: دومین محموله نیز از طریق کشتی در حال ارسال و سومین محموله این تجهیزات در حال بارگیری در بندر یانتای کشور چین است.

به گفته مدیر مجتمع معدنی خراسان جنوبی عملیات نصب این تجهیزات طی یک ماه آینده با حضور متخصصان چینی آغاز خواهد شد.

جلالیان از پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصدی کارخانه فرآوری طلای خونیک خبر داد و گفت: عملیات احداث واحد فرآوری این معدن با ظرفیت تولید ۴۰۰ کیلوگرم شمش طلا در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ آغاز و با بهره برداری از این طرح زمینه اشتغال ۲۵۰ نفر به صورت مستقیم فراهم خواهد شد.

وی، سرمایه گذاری مورد نیاز این طرح را بیش از ۲۱ میلیون دلار ارزی و بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریالی اعلام کرد و افزود: بنا بر اعلام سرمایه گذار پیش بینی می‌شود با پایان عملیات ساخت، این کارخانه تا پایان سال جاری وارد چرخه فراوری شود.

جلالیان همچنین گفت: معدن طلای خونیک دومین معدن طلای متعلق به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در استان است که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی عملیات استخراج واحداث واحد فرآوری این معدن پس از برگزاری مزایده عمومی به شرکت توسعه صنایع و معادن غدیر واگذار شده است.