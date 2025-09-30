به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت:حاجیه خانم شاه صنم احمدی مادر معلم شهید مجید بیاتی اشکفتکی دعوت حق را لبیک گفت و به دیدار فرزند شهیدش نائل شد.

خسروی افزود: پیکر پاک این مادر فداکار امروز از درب منزل تا گلزار مطهر شهدای اشکفتک تشییع و در قطعه ایثارگران به خاک سپرده خواهد شد

شهید مجید بیاتی در ۱۰ مرداد ماه ۱۳۴۳ در اشکفتک از توابع شهرستان شهرکرد به دنیا آمد، دانشجوی سال دوم دوره کاردانی تربیت معلم در رشته ریاضی بود که از سوی بسیج در جبهه حضور یافت و در بیست و یکم اسفند ۱۳۶۳ با سمت تیربارچی گردان در شرق رود دجله عراق بر اثر اصابت ترکش به گردن شهید شد.

مزار او در گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد.