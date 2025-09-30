همزمان با آیین جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه صداوسیما که با حضور مدیران رسانه ملی ، دانشگاهی و نیز اهالی سینما و خانواده دانشجویان برگزار شد ، به داریوش ارجمند‌ مدرک استاد افتخاری این دانشگاه اهدا‌ شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در این مراسم که به تجلیل از نفرات برتر فارغ التحصیل شده از رشته های متنوع دانشگاه صداوسیما اختصاص داشت حسن عابدینی معاون سیاسی رسانه ملی و همچنین داریوش ارجمند بازیگر پیشکسوت مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند .

اهدا تابلوی یادگاری از سوی ۲ موسسه فرهنگی در‌ پاکستان به پاس قدردانی از تلاش های رسانه ملی در جنگ ۱۲ روزه به معاون سیاسی رسانه ملی و همچنین اهدا مدرک استاد افتخاری به داریوش ارجمند هنرمند پیشکسوت بازیگری در سینما و تلویزیون از جمله بخش های این مراسم جشن بود.

داریوش ارجمند در این مراسم با اشاره به سخن امام خمینی که صداوسیما دانشگاه است خطاب به دانشجویان گفت : شما در دانشگاه این دانشگاه تحصیل کرده و میکنید و لذا در مهمترین نقطه آن هستید و آینده این رسانه در دستان شماست.

این بازیگر همچنین گفت : این نهاد، دریچه‌ای است برای تمام حیثیت، موجودیت، فرهنگ، دین و آیین ما در سطح جهان. مصداق اهمیت این جایگاه، با هدف قرار گرفتن ساختمان شیشه‌ای توسط رژیم صهیونیستی یادآور می‌شود‌.

گفتنی است مدرک استاد افتخاری دانشگاه صداوسیما در دوره های مختلف به دیگر هنرمندان از جمله داوود میرباقری ، احمدرضا درویش و جلیل سامان اهدا شده است.