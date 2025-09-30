به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شاهین شهر و میمه گفت: جمعیت کنونی و ۵۰ هزار جمعیتی که در آینده به این شهرستان اضافه می‌شود می‌طلبد تا توسعه زیر ساخت‌ها هم برای تامین نیاز امروز و هم برای فردا پیگیری شود.

ناصر اسدی افزود: کمبود آب آشامیدنی این شهر ۲۰۰ لیتر در ثانیه است که نیاز به زیرساخت در این زمینه دارد.

وی گفت: وجود دو هزار صنعتی فعال موجب شده علاوه بر جمعیت شهرستان، از دیگر نقاط استان هم روزانه چند ده هزار نفر وارد شاهین شهر شوند و این موضوع موجب بروز و تشدید عوارضی همچون آلایندگی برای شاهین شهر شده است.

فرماندار شاهین شهر و میمه یکی از راهکار‌های حل این مشکل را تکمیل طرح نیمه تمام مترو عنوان کرد.

اسدی مسیر ریلی پالایشگاه-ورتون را هم طرحی مصوب، اما نیمه تمام معرفی کرد که ادامه اجرای آن با موانعی برای تامین منابع مالی مواجه است.

فرماندار شاهین شهر و میمه گفت: منطقه ویژه صنایع هوایی شاهین شهر نیز مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مدت‌هاست منتظر تعیین تکلیف دستگاه متولی است.