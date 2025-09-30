پخش زنده
۹۰ رشته صنایعدستی و هنرهای سنتی در چهارمحال و بختیاری فعال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گفت: از مجموع ۲۹۶ رشته صنایعدستی و هنرهای سنتی رایج در کشور ۹۰ رشته در مناطق شهری، روستایی و عشایری این استان فعال است.
اسماعیل رمضانی گفت: هماکنون ۱۲ هزار هنرمند صنایعدستی و هنرهای سنتی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که از این تعداد ۶ هزار هنرمند فعال، پنج هزار هنرمند نیمهفعال و یکهزار هنرمند غیرفعال هستند.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: هنرمندان صنایعدستی و هنرهای سنتی این استان تاکنون ۵۵ مُهر اصالت ملی و ۹ مُهر اصالت بینالمللی دریافت کردهاند.
رمضانی گفت: رشته «چادرشببافی» در روستای پیربلوط شهرستان شهرکرد بهعنوان یکی از رشتههای قدیمی صنایعدستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری و رشته «گیوهدوزی» فارسان در حال باززندهسازی است.
وی یادآورشد: در چهارمحال و بختیاری تاکنون شهرکرد بهعنوان «شهر ملی نمد» و بازفت بهعنوان «منطقه ملی چوقابافی» انتخاب و معرفی شدهاند و هماکنون بهدنبال ثبت جهانی شهرکرد بهعنوان «شهر جهانی نمد» هستیم.
رمضانی گفت: برگزاری جشنوارههایی مانند جشنواره ملی نمد، تجهیز کارگاههای صنایعدستی، تکمیل خوشهها و آموزش به گروههای مختلف در دستور کار معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری قرار دارد.