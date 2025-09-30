برداشت انگور از ۳۵۰ هکتار تاکستانهای بویین میاندشت+فیلم
برداشت انگور از ۳۵۰ هکتار تاکستانهای بویین میاندشت زودتر ازهر سال آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس تولیدات گیاهی مدیریت جهادکشاورزی بویین میاندشت گفت: از ۲۲۰۰ هکتار باغ میوه شهرستان ۳۵۰ هکتار آن تاکستانهای انگور است که امسال به دلیل کم آبی وتنش گرمایی برداشت انگور از اواخر شهریور آغاز شد و تا چند روز دیگر به پایان میرسد.
ولی علیمردای افزود: متوسط برداشت انگور در شرایط مناسب ۱۵ تا ۲۰ تن در هکتار، اما امسال به خاطر کم آبی شدید برداشت به ۷ تن در هکتار کاهش یافته است.
وی گفت: انگور تولیدی بیشتر مصرف داخلی دارد وبرخی باغداران از آن آبغوره، شیره وکشمش تولید میکنند.
