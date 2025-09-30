پخش زنده
امروز: -
با فعالیت آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای ۶ هزار و ۵۶۶ نفر در نیمسال جاری در استان صاحب مهارت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفهای خراسان شمالی گفت: ۶ هزار و ۵۶۶ نفر در نیمسال جاری در بخش خصوصی و آموزشگاههای آزاد استان مهارتهای فنی و حرفهای را فراگرفتند.
آرش اخوان افزود: در شش ماهه امسال ۴ هزار و ۷۱۵ نفر از بانوان و هزار و ۸۴۹ نفر از آقایان از مهارتهای آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای استان بهرهمند شدند.
وی با اشاره به فعالیت ۶۳۶ آموزشگاه آزاد فنی و حرفهای دراستان بیان کرد: آموزشهای مهارتی در قالب ۲۴۷ حرفه و ۳۳ رشته در آموزشگاههای آزاد این استان ارائه شده است.
اخوان با بیان اینکه در ۶ ماهه امسال ۱۲۴ مورد بازرسی آموزشگاههای آزاد انجام گرفته است ، افزود: ۳۴ پروانه جدید تاسیس، ۳ مورد تمدید آموزشگاه، ۴۷ ابلاغ مربیگری جدید و ۱۳ مورد تمدید آن صادر شده است.