بانوان جوان بروجنی در مسابقه نقاشی ایثار و مقاومت با یکدیگر رقابت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجن گفت: بانوان جوان بروجنی در مسابقه نقاشی ایثار و مقاومت با موضوع دفاعمقدس با یکدیگر به رقابت پرداختند.
احمد مردانی بروجنی گفت: این مسابقه بین بانوان جوان بروجنی در نگارخانه بهمن فرهنگسرای این شهر برگزار شد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجن افزود: زنده نگهداشتن یاد شهداء، جانبازان، آزادگان و ایثارگران دوران دفاعمقدس بایستی مورد توجه همگان باشد.
مردانی گفت: هنرمندان شهرستان بروجن همواره برای گرامیداشت یاد و خاطره شهداء، جانبازان، آزادگان و ایثارگران دوران دفاعمقدس از ابزار هنر بهرهگیری میکنند.