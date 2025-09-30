دانش آموز ان چهارمحال و بختیاری در چهل و سومین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز درخشیدند.

درخشش دانش آموزان چهارمحال و بختیاری در مسابقات قرآن، عترت و نماز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: محدثه حکیمی در رشته «احکام» در مقطع متوسطه دوم موفق به کسب رتبه سوم کشوری شد.

ذوالفقار علیخانی افزود:وی سال گذشته هم در مقطع متوسطه اول رتبه چهارم این مسابقات را به دست آورده بود. همچنین، مسعود مولوی در رشته «تفسیر قرآن» در مقطع متوسطه اول، رتبه چهارم کشوری را کسب کرد و افتخار دیگری برای استان رقم زد.

وی گفت: ابوالفضل محمودیان و علی امیری نیز در رشته «گفتمان مهدویت» موفق به کسب رتبه چهارم کشوری شدند. علاوه بر این، محمد اسماعیلی در رشته «قرائت تحقیق» مقطع متوسطه اول، رتبه پنجم را به دست آورد.