به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حسام ثابتی گفت: در راستای مبارزه با استفاده غیرقانونی از شبکه برق ۱۲ دستگاه استخراج ارز دیجیتال در منطقه سلیچ این شهرستان با هماهنگی مقام قضایی و همکاری نیروی انتظامی، حراست و دفتر حقوقی شرکت کشف و تجهیزات آن توقیف شد.

او افزود: متخلفان برای سیر مراحل قانونی و تعیین میزان جریمه، به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

او با اشاره به تأثیرات منفی این مراکز بر شبکه برق‌رسانی گفت: فعالیت این‌گونه مراکز باعث افت ولتاژ و بروز اختلال در تجهیزات برقی مشترکان مجاور می‌شود و با توجه به مصرف بالای برق، فشار مضاعفی را به شبکه وارد می‌کنند.

مدیریت توزیع نیروی برق آبادان از افزایش پاداش گزارش‌دهندگان مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز خبر داد و افزود: سقف پاداش برای ارائه‌دهندگان گزارش از ۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است و شهروندانی که این مراکز را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش دهند، بسته به تعداد ماینر‌های کشف‌شده تا سقف تعیین‌شده پاداش دریافت خواهند کرد. این مبلغ ظرف چند روز به حساب فرد گزارش‌دهنده واریز می‌شود.

ثابتی تأکید کرد: هویت گزارش‌دهندگان کاملاً محرمانه است و تنها نشانی محل مورد نظر در اختیار واحد‌های بازرسی قرار می‌گیرد.