کیفیت هوای مشهد، امروز سه شنبه، با افزایش حجم گردوغبار برای پنجمین روز پیاپی در شرایط ناسالم برای همه شهروندان، قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۴۵ نشانگر هوای «ناسالم» برای افراد حساس و شاخص هوای این کلانشهر هم در یک تا دو ساعت گذشته با عدد ۱۶۹، گویای آلودگی هوا برای همه شهروندان است.

سعید محمودی با بیان اینکه کیفیت هوای هشت منطقه مشهد در شرایط ناسالم و آلوده برای همه افراد قرار دارد، اضافه کرد: شاخص کیفیت هوا در ۱۵ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوا در شرایط «ناسالم» و آلوده برای افراد حساس است.

او با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های خودمراقبتی برای شهروندان مشهد، از شهروندان مشهدی خواست با کاهش رفت و آمد‌های غیر ضروری، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفا کنند.

محمودی تاکید کرد: شهروندان باید توصیه‌های خودمراقبتی را جدی بگیرند و بیماران قلبی- تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.