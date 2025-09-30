معاون امدادونجات جمعیت هلال احمراستان اردبیل، از وقوع حادثه واژگونی خودرو دنا با ۴ نفر مصدوم و یک فوتی در جاده پارس آباد _ مشگین شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیم، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر، مجیدفتاح زاده با اعلام این خبر گفت:در پی تماس تلفنی مردمی، با مرکز کنترل وهماهنگی عملیات استان، مبنی بر واژگونی خودرو دنا در کیلومتر ۵۵ جاده پارس آباد _ مشگین شهر بلافاصله دو تیم عملیاتی از پایگاه امداد جاده‌ای سربند و پایگاه موقت بران جمعیت هلال احمر شهرستان پارس آباد به محل حادثه اعزام شدند.

وی در ادامه اظهارکرد: نجاتگران جمعیت هلال احمر پس از رسیدن به صحنه حادثه، یکی از مصدومان حادثه را توسط عوامل پایگاه موقت بران به مرکز درمانی امام خمینی (ع) شهر پارس آباد منتقل و سایر مصدومان حادثه توسط عوامل اورژانس حاضر در صحنه انتقال داده شدند و فرد فوتی تحویل عوامل انتظامی حاضر در صحنه گردید.

گفتنی است شماره ۱۱۲ به عنوان "ندای امداد"و به صورت ۲۴ ساعته و در تمام روز‌های هفته آماده پاسخگویی به شرایط اضطراری است.