به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ موسی بزرگی رئیس پلیس راه استان سمنان گفت : این حادثه ساعت حدود ۷:۳۰ صبح امروز در کیلومتر ۷ جاده سمنان - سرخه رخ داد که بر اثر آن دو نفر در دم کشته شدند.

تیم‌های عملیات ویژه پلیس راه و تیم های واکنش سریع هلال احمر مجهز به ست نجات و آمبولانس به همراه دو تیم پشتیبان هم اکنون در محل حادثه مشغول امداد رسانی و انتقال مصدومان به بیمارستان هستند.

سرهنگ بزرگی گفت : شمار مصدومان ، گزارش تکمیلی و علت حادثه پس از پایان عملیات اعلام خواهد شد.

اتوبوس حامل دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سرخه بود