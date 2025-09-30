پخش زنده
تصادف اتوبوس حامل دانشجویان پیراپزشکی و تریلی در محور سمنان - سرخه دو کشته بر جای گذاشت .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ موسی بزرگی رئیس پلیس راه استان سمنان گفت : این حادثه ساعت حدود ۷:۳۰ صبح امروز در کیلومتر ۷ جاده سمنان - سرخه رخ داد که بر اثر آن دو نفر در دم کشته شدند.
تیمهای عملیات ویژه پلیس راه و تیم های واکنش سریع هلال احمر مجهز به ست نجات و آمبولانس به همراه دو تیم پشتیبان هم اکنون در محل حادثه مشغول امداد رسانی و انتقال مصدومان به بیمارستان هستند.
سرهنگ بزرگی گفت : شمار مصدومان ، گزارش تکمیلی و علت حادثه پس از پایان عملیات اعلام خواهد شد.
اتوبوس حامل دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سرخه بود