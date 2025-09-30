به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استان همدان، مراسم تشییع و تدفین مهدی رستگاری معلم فداکار سه‌شنبه ۸ مهر ساعت ۱۰ صبح در باغ بهشت همدان برگزار می شود.

همچنین مراسم مراسم ترحیم این معلم در همین روز ساعت۱۶:۳۰ تا ۱۸ در مسجد و حسینیه بنی فاطمه، شهرک بهشتی برگزار خواهد شد.

دانش آموز یکی از مدارس همدان و معلم فداکار او بر اثر گرفتار شدن در آبگیری واقع در روستای یلفان جان خود را از دست دادند.

در پی اعلام خبری مبنی بر جان باختن دانش آموز یکی از مدارس همدان و معلم فداکار او، گمار رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث همدان ضمن تسلیت به خانواده‌های جان باختگان، با تشریح این حادثه ناگوار، اظهار کرد: به محض گزارش این حادثه، دو دستگاه آمبولانس به همراه تیم‌های درمانی به محل حادثه اعزام شدند و دانش آموز علیرغم اینکه فوت شده بود ضمن انجام عملیات احیا، به بیمارستان منتقل شد که متأسفانه جان باخت.

وی افزود: معلم نیز به محض خروج و با انجام معاینات بالینی و تشخیص فوت به عوامل قضایی تحویل شد.



در حین بازدید علمی دانش آموزان از مکان مذکور، یکی از دانش آموزان پایه سوم مدرسه به نام حسین غلامی به سمت آبگیر حرکت می‌کند که متاسفانه در همانجا گرفتار می‌شود بلافاصله معلم فداکار مدرسه به نام مهدی رستگاری مقدم برای نجات وی می‌شتابد که متاسفانه هر دو در حین عبور از باتلاق دچار غرق شدگی شدند و جان خود را از دست دادند.

مراسم تشییع و تدفین دانش آموز متعاقبا" اعلام می شود.