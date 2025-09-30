به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مسعود نیکبخت گفت: ۵۵۰ میلیارد ریال از این میزان اعتبار برای زیرسازی ۱۸۴ هزار مترمربع و ۱۳۹۰ میلیارد ریال برای آسفالت ۳۸۶ هزار مترمربع از معابر شهر هزینه شده است.

وی افزود: از مجموع اقدامات عمرانی نیمه نخست امسال، ۸۳ هزار و ۳۰۰ مترمربع زیرسازی و ۱۷۳ هزار و ۴۰۰ مترمربع آسفالت در ۲۱ محله محروم و کم‌برخوردار انجام شده است.

معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری بجنورد ادامه داد: اقدامات عمرانی امسال نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و تا پایان سال، با تعهد ۵۵۰ هزار مترمربع آسفالت، شاهد تحول چشمگیر در سطح شهر خواهیم بود.

نیکبخت افزود: هزینه هر مترمربع زیرسازی و آسفالت حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برآورد می‌شود.

وی همچنین تاکید کرد: حدود ۳۰ درصد بافت شهری مرکز خراسان شمالی ناکارآمد است و شهرداری با زیرسازی و آسفالت نقش مهمی در اصلاح مشکلات این مناطق دارد و با تخصیص اعتبارات، اقدامات بیشتری برای این محلات انجام خواهد شد.