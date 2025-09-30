استاندار کهگیلویه و بویراحمد احکام شش انتصاب جدید در استانداری را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، طی احکام جداگانه از سوی یداله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بویراحمد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان گچساران، معاون دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری، سرپرست بخشداری لوداب، سرپرست بخشداری کبکیان و سرپرست بخشداری دیشموک منصوب شدند. براساس احکام صادره از سوی استاندار سید علی داد حسینزاده به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بویراحمد، مجید محمدی فر به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان گچساران، علی قاسمی برم سبز معاون دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری، سیدسجاد معتقدی سرپرست بخشداری لوداب، مسعود روحانی سرپرست بخشداری کبکیان و الماس عابدی به عنوان سرپرست بخشداری دیشموک منصوب شدند.