به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، طی احکام جداگانه از سوی یداله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بویراحمد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان گچساران، معاون دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری، سرپرست بخشداری لوداب، سرپرست بخشداری کبکیان و سرپرست بخشداری دیشموک منصوب شدند.

براساس احکام صادره از سوی استاندار سید علی داد حسین‌زاده به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بویراحمد،

مجید محمدی فر به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان گچساران، علی قاسمی برم سبز معاون دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری، سیدسجاد معتقدی سرپرست بخشداری لوداب، مسعود روحانی سرپرست بخشداری کبکیان و الماس عابدی به عنوان سرپرست بخشداری دیشموک منصوب شدند.