پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان موفق به تولید پارچهای سبک و انعطافپذیر از جنس پلیآمید فلزی با بهره گیری از علم نانو شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پایگاه خبری فناوری نانو ایران اعلام کرد، این دستاورد نانویی که میتواند در صنایع نساجی، پزشکی و الکترونیک به کار گرفته شود، علاوهبر خاصیت محافظت در برابر تداخل الکترومغناطیسی، توانایی گرمایش الکتریکی و نوری و نیز ویژگی ضدباکتریایی را دارد.
براین اساس، پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان موفق شدهاند منسوجات نانویی نوینی از جنس پلیآمید فلزیشده (نایلون) تولید کنند که ترکیبی منحصربهفرد از ویژگیهای محافظتی، گرمایی و زیستی را در خود جای داده است. این پارچه سبک و انعطافپذیر با بهرهگیری از روش «الکترولس نیکل–فسفر» فلزیسازی شده و توانسته عملکردی قابلتوجه در حوزههای مختلف به نمایش بگذارد.
فرایند ساخت بهگونهای طراحی شده که در مدتزمانهای متفاوت، لایههای نیکل–فسفر بر سطح الیاف پلیآمیدی رسوب داده شوند. بررسیها نشان میدهد که در بازههای زمانی کوتاهتر، پوشش فلزی کمتر و ناهمگون است، اما در شرایط بهینه یعنی پس از هشت دقیقه رسوبدهی، سطح پارچه یکنواختترین و پایدارترین ساختار فلزی را به دست میآورد.
پژوهشگران در ادامه کارایی حرارتی این منسوج را نیز آزمایش کردند. نتایج نشان داد که این نمونه بهینه در کاربرد الکتروحرارتی، با اعمال ولتاژ ۵ ولت، میتواند دمایی تا ۱۳۳.۵ درجه سانتیگراد ایجاد کند؛ عددی که آن را به گزینهای ایدهآل برای لباسهای گرمایشی سبک در شرایط سرد بدل میسازد.
یکی دیگر از ویژگیهای برجسته این پارچه، خاصیت ضدباکتریایی آن است ودوام و ماندگاری از دیگر معیارهای کلیدی در ارزیابی اینگونه منسوجات است.
به گفته پژوهشگران، این پارچه نانویی با ویژگیهای منحصربهفرد خود میتواند در صنایع گوناگونی به کار رود؛ از جمله صنعت الکترونیک برای حفاظت از تجهیزات حساس در برابر تداخل امواج، صنعت پوشاک برای تولید لباسهای گرمایشی و محافظتی، صنایع پزشکی برای ساخت تجهیزات ضدعفونیشونده که به مواد سبک، مقاوم و چندمنظوره نیاز دارند.