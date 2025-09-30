پخش زنده
امروز: -
۹ واحد فرآوری و بسته بندی خرما با ظرفیت ۳ هزار و ۹۴۵ تن در استان فعالیت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: علاوه بر این واحد ها، ۵ واحد سردخانه برای نگهداری محصول خرما در سطح استان وجود دارد.
اسفندیاری افزود: سطح زیر کشت خرما در استان هزار و ۱۹۷ هکتار است و شهرستان طبس رتبه اول و شهرستان نهبندان رتبه دوم تولید خرما در استان را دارند.
وی گفت: با توجه به اینکه خرما میوه نیمه گرمسیری است، خراسان جنوبی در تولید ملی خرما جایگاه نهم را پس از استانهای کرمان، فارس، بوشهر، خوزستان، جنوب کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و یزد دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: امسال میزان تولید خرما ۳ هزار و ۱۵۰ تن شامل ۷۵۰ تن رقم کبکاب، ۲۶۰ تن رقم مضافتی، ۲۱۴۰ تن ارقام محلی، خشک و نیمه خشک است و محصول تولیدی نسبت سال گذشته از کیفیت نسبتا مطلوبی برخوردار است.
اسفندیاری گفت: کمبود نیروی کارگری و هزینههای بالای داشت (هرس و تکریب) و برداشت محصول از جمله مشکلات بهره برداران حوزه خرما در استان است.
وی افزود: در حال حاضر آفت قرنطینهای سوسک حنایی خرما با توجه به اجرای شبکه مراقبت و پیش آگاهی و پایش منظم باغات با نصب تلههای فرمونی توسط کارشناسان حفظ نباتات، وارد استان نشده است که در صورت ورود آفت به استان از طریق نهالهای آلوده تهدید جدی تلقی میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: خرمای تولیدی خراسان جنوبی علاوه بر مصرف گسترده داخل استان و ارسال به بازارهای مشهد و تهران، به دلیل موقعیت جغرافیایی شهرستان طبس و قرار گرفتن در مسیر مواصلاتی چندین استان، توسط مسافران خریداری میشود.