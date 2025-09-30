به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرکل ثبت‌احوال استان با بیان اینکه در شش ماهه نخست امسال پنج هزار و ۹۶۸ مورد تک قلوزایی به ثبت رسیده است، گفت: از مجموع کل موالید استان ۳.۸ درصد یعنی ۲۳۸ مورد آنها چند قلو زایی بوده است.

سید مهدی موسوی با اشاره به آمار تولد شش ماهه ۱۴۰۴ در استان گفت: شش هزار و ۲۰۶ ولادت در استان به ثبت رسیده است که از این تعداد سه هزار و ۲۶۶ نوزاد پسر و دو هزار و ۹۴۰ نوزاد دختر ثبت شده است.

وی افزود: نرخ موالید شش ماهه استان، ۱۲ در هر هزار نفر جمعیت ساکن در استان بوده و نسبت جنسی تولد ۱۱۱.۱ بوده، یعنی به ازای هر ۱۰۰ نوزاد دختر، حدوداً ۱۱۱ نوزاد پسر به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت‌احوال چهارمحال‌وبختیاری گفت: بیشترین نرخ تولد به ترتیب در لردگان، کوهرنگ، اردل و فارسان بوده است.

موسوی با بیان اینکه در طول شش ماهه نخست سال‌جاری، پنج هزار و ۹۶۸ مورد تک قلوزایی به ثبت رسیده است، افزود: از مجموع کل موالید استان ۳.۸ درصد یعنی ۲۳۸ مورد آنها چند قلو زایی بوده است.

وی گفت: در این مدت، ۱۱۰ مورد دوقلو و شش مورد سه قلو به ترتیب در شهرکرد، بروجن و لردگان به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت‌احوال چهارمحال‌وبختیاری با بیان اینکه ۳۱ درصد از این موالید فرزند اول بودند، بیان کرد: از تعداد کل موالید استان، ۳۶ درصد فرزند دوم، ۲۲ درصد فرزند سوم، ۹ درصد فرزند چهارم و دو درصد فرزند پنجم به بالا بوده‌اند.

موسوی عنوان کرد: در این مدت، دو هزار و ۴۰۲ مورد فوتی در استان ثبت شده که از این تعداد فوتی یک هزار و ۳۷۷ مورد مرد و یک هزار و ۲۵ مورد زن بوده است.

وی تصریح کرد: از مجموع فوت‌های ثبت شده یک هزار و ۸۰۱ مورد در شهر‌ها و ۶۰۱ مورد در روستا‌ها بوده است.

مدیر کل ثبت‌احوال چهارمحال‌وبختیاری ادامه داد: نرخ فوت در شش ماهه سال‌جاری در استان، ۴.۶۳ بوده و در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳ که ۴.۵۹ بوده، ۰.۰۴ در هر هزار نفر رشد داشته است.

موسوی گفت: نسبت جنسی ثبت وفات در این مدت، ۱۳۴.۳ نفر است یعنی به ازای هر ۱۰۰ زن، ۱۳۴.۳ مرد فوت ثبت شده است.