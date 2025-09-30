پخش زنده
شهردار خرمآباد با اشاره به افتتاح ایستگاه آتشنشانی شماره ۸ خرمآباد در کوی مسکن مهر گفت: این ایستگاه به جمعیت فعلی ۵۰۰۰ نفر و چشمانداز نزدیک به ۱۲ هزار نفر خدمات ارائه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شهردار خرمآباد در آیین افتتاح ایستگاه ۸ شهرداری خرمآباد که با حضور فرمانده سپاه لرستان و فرماندار خرمآباد برگزار شد با بیان اینکه قول دادهایم منشأ خدمات عادلانه باشیم اظهار کرد: آمایش ایستگاههای آتشنشانی در شهر خرمآباد با جمعیت و مساحت شهر همخوانی ندارد. خوشحالم که پس از سالها توانستیم ایستگاه آتشنشانی شماره ۸ را با کیفیتی مناسب و در موقعیتی مناسب تأسیس کنیم.
داریوش بارانی بیرانوند بیان کرد: منطقه کوی مسکن مهر فاز یک و دو با جمعیت فعلی بیش از ۵۰۰۰ نفر و چشمانداز نزدیک به ۱۲ هزار نفر، از هرگونه خدمات و زیرساختهای حوزه امداد و نجات محروم بود و خوشحالیم که امروز از ایستگاه شماره ۸ بهرهبرداری میکنیم که میتواند به این جمعیت قابلتوجه که عمدتاً آپارتماننشین هستند، خدمات لازم را ارائه دهد.
شهردار خرمآباد خاطرنشان کرد: باتوجهبه طرحهای تفکیکی که پیوسته در کمیسیون ماده ۵ مصوب میشوند، از جمله طرح مربوط به دانشگاه که جمعیتپذیری بسیار بالایی دارد، ایجاد این ایستگاه ضروری بود.
وی با بیان مشخصات پروژه، گفت: این مجموعه در زمینی به مساحت حدود ۱۰۰۰ مترمربع و با هزینهای قریب به ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اجرا شده و یکی از ایستگاههای خوب ما با آشیانهای درخور و فضای استراحت و زیرساختهای خدماتی و رفاهی مناسب برای پرسنل خواهد بود.