مدیرکل اموال تملیکی استان زنجان از تعیین تکلیف ۲۰۹ پرونده کالا با ۱۰۰۴ ردیف قبض انبار به ارزش تقریبی ۱۶۵۱ میلیارد ریال در ۶ ماهه اول امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛غلامحسین مهری افزود: از این تعداد پرونده، ۵۷ فقره پرونده با ۲۲۴ ردیف قبض انبار به مبلغ ۲۵۶ میلیارد و ۲۳۷ میلیون به فروش رسیده است.

وی گفت: تعداد ۵۰ فقره پرونده با ۳۳۷ ردیف قبض انبار به ارزش تقریبی ۷۷۳ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال به علت صدور احکام برائت به صاحبان کالا مسترد شد که نسبت به مدت مشابه قبل ۱۶۴ درصد افزایش داشته است.

مهری افزود: ۶ فقره پرونده با ۵۸ ردیف قبض انبار به ارزش تقریبی ۱۸۵ میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال نیز به علت صدور احکام بدون صاحب به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان تحویل شد.

وی گفت: تعداد ۹ فقره پرونده که مربوط به کالا‌های متروکه با ارزش ۳۸۸ میلیارد و ۱۳۷ میلیون ریال بود جهت حمایت از چرخه تولید کشور با درخواست اعاده اظهارنامه گمرک آنها موافقت و اظهارنامه به گمرک برگردانده شد.

مهری ادامه داد: تعداد ۸۷ فقره پرونده با ۳۷۶ ردیف قبض انبار به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد ریال کالا‌های فاسد نیز بر اساس نظر دانشگاه علوم پزشکی استان و جهت صیانت از سلامت جامعه با حضور نماینده دادستان و سایر مراجع ذیربط منهدم و از چرخه مصرف خارج شد.

وی همچنین اظهار داشت: در این مدت ۳۳۷ فقره پرونده جدید قاچاق، متروکه و قضایی به ارزش تقریبی هزار و ۵۰۱ میلیارد ریال تشکیل و کالا‌های مربوطه تحویل سازمان شد.