به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل بهزیستی استان همدان با تبریک هفته گرامیداشت سالمندان گفت: مدیرکل بهزیستی همدان از افتتاح نخستین رستوران دوستدار سالمند استان با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای ملی سالمندان کشور خبر داد.

فرید الدین حجت الاسلامی افزود: برگزاری جشنواره غذای هفته سالمند تنها یک برنامه تشریفاتی نیست، بلکه تجلی عینی و عملی شعار امسال با عنوان «حفظ کرامت، ارتقا سلامت و کیفیت زندگی سالمندان با گام‌های محله‌محور است.

وی با قدردانی از حضور پررنگ بانوان سالمند افزود: سالمندان، گنجینه‌های تجربه و حکمت و سرمایه‌های اجتماعی ما هستند و امروز شاهد آن هستیم که با همت و هنرمندی این عزیزان، فضایی سرشار از نشاط، صمیمیت و یادگیری متقابل در دل محله‌ها شکل گرفته است.

مدیرکل بهزیستی همدان همچنین از افتتاح نخستین رستوران دوستدار سالمند استان در روز پنجشنبه هفته جاری با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای ملی سالمندان کشور خبر داد و گفت: رستوران «اسپی یاس» با طراحی ویژه و خدمات تخصصی، گامی ملموس در راستای حفظ کرامت و ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی سالمندان خواهد بود.

به گفته وی، جشنواره غذا با همکاری اداره کل میراث فرهنگی استان، مرکز روزانه سالمندان حبیب ابن مظاهر و رستوران اسپی یاس برگزار شد و این اقدامات در چارچوب سیاست‌های کلان بهزیستی برای توسعه برنامه‌های محله‌محور، توانمندسازی سالمندان و ایجاد فضا‌های عمومی متناسب با نیاز‌های این قشر انجام می‌شود.