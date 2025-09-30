به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ پخش آزمایشی نسخه HD شبکه آبادان بر روی فرستنده‌های پرقدرت آغاز شد.

مخاطبان همراه، در جنوب غرب خوزستان در شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و شادگان می‌توانند با کانال یابی مجدد تلویزیون یا گیرنده‌های دیجیتال، شبکه آبادان را با کیفیت HD دریافت کنند و برنامه‌های تلویزیونی را با وضوح بیشتر مشاهده کنند.

در جریان رویداد ایران جان، خوزستان ایران در خرداد ماه امسال پروژه HD سازی صدا و سیمای آبادان به مرحله اجرا درآمد.

این موضوع از اولویت‌های رسانه ملی با تلاش کارشناسان، متخصصان و مهندسان پشتیبانی فنی و انتقال و انتشار در صدا و سیمای مرکز آبادان اجرایی شد.