رئیس پلیس فتا استان کرمان گفت: در نیمه نخست سال جاری ۳۷۰ میلیارد ریال از وجوه کلاهبرداری شده در فضای مجازی را به صاحبان آن بازگردانیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، رئیس پلیس فتا استان کرمان در جمع اصحاب رسانه اعلام کرد: با تلاشهای تخصصی همکارانم در پلیس فتا و همکاری مردم، موفق شدیم در نیمه نخست سال جاری ۳۷۰ میلیارد ریال از وجوه کلاهبرداری شده در فضای مجازی را به صاحبان آن بازگردانیم.
وی افزود: برداشتهای غیرمجاز اینترنتی و کلاهبرداری رایانهای بیشترین سهم را در میان جرائم سایبری استان دارند. همچنین شاهد رشد نگرانکنندهای در کلاهبرداریهای حوزه ارز دیجیتال بودهایم که در مواردی تا ۱۵۰ میلیارد ریال نیز رسیده است.
سرهنگ «قهاری» با اشاره به آغاز پویش سراسری «خرید امن» از ۱۲ تا ۱۸ مهرماه با شعار «ایمن خرید کن، آسوده زندگی کن» تأکید کرد: «شهروندان از پرداخت بیعانه در سایتهای واسط مانند دیوار و شیپور خودداری کرده و خرید اینترنتی را تنها از طریق پرداخت امن یا پس از مشاهده حضوری کالا انجام دهند.