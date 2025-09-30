پخش زنده
همزمان با شش استان عشایر نشین کشور، نخستین نمایندگی پست عشایر استان اردبیل در ییلاق گول لی بولاغ شهرستان مشگین شهر افتتاح شد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل پست عشایری بهصورت همزمان و وبیناری در هفت استان پایلوت کشور و بهصورت نمادین در گلیبولاغ مشگینشهر افتتاح شد؛ اقدامی که مسیر دسترسی عشایر به بازارهای مصرف را تسهیل میکند.
حسن پرهیزکار ، معاون توسعه و امور زیربنایی امور عشایر استان اردبیل گفت: با اختصاص کد پستی ویژه به خانوارهای عشایری، امکان ارسال سریع و کمهزینه فرآوردههای لبنی، پروتئینی و صنایع دستی آنها به سراسر کشور فراهم میشود و مصرفکنندگان نیز به محصولات ارگانیک عشایر دسترسی خواهند داشت.
وی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری عشایر از فناوریهای نوین افزود: آموزش کسبوکار اینترنتی، به عشایر این امکان را میدهد تا حتی در مناطق ییلاقی، محصولات خود را از طریق پست به بازارهای مصرف عرضه کنند.
پرهیزگار ادامه داد: این طرح ملی با همکاری ادارهکل پست و ادارهکل امور عشایر استان اردبیل، گامی مؤثر در توانمندسازی اقتصادی و بهبود معیشت جامعه عشایری بهشمار میرود.