امروز شرایط دریا در ساعات صبح تا ظهر در محدوده سواحل استان مساعد و از ساعات بعدازظهر در جزایر خلیج فارس و غرب تنگه هرمز با افزایش سرعت باد پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در ساعات بعدازظهر وزش باد نسبتا شدید شمال غربی در جزایر غربی استان (به ویژه غرب جزیره لاوان) سبب مواج شدن خلیج فارس و مناطق فراساحل جزایر غربی استان خواهد شد.

مجتبی حمزه نژاد افزود: روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه نیز خلیج فارس و جزایر غربی استان نسبتا مواج است.

بیشتر بخوانید: رودان با ۴۴ درجه سلسیوس گرمترین شهر هرمزگان

وی توصیه کرد: در این مدت از رفت و آمد شناور‌های سبک در ساعات بعدازظهر و شب در جزایر کیش و لاوان خودداری شود و تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن شناور‌های مسافربری در جزایر غربی و کشتی‌های تجاری به مقاصد بوشهر و خوزستان صورت پذیرد.

به لحاظ دمایی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای نداریم.