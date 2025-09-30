به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فخرالدین پیروزفر با اشاره بارگیری ۱۰ هزار و ۷۴۴ تن کالا در راه آهن زاگرس درشهریور ماه پارسال، گفت: این رقم در شهریورماه امسال با رشد ۷۵ درصدی به ۱۸ هزار و ۸۰۸. تن رسید.

وی تعداد واگن‌های بارگیری شهریور ماه سال ۱۴۰۳ را ۱۶۴ رام اعلام کرد و افزود: واگن‌های بارگیری در شهریور ماه امسال ۲۹۸ رام ثبت شده است که رشد ۸۳ درصدی نشان می‌دهد.

پیروزفر تن کیلومتر خالص در شهریور ماه امسال را ۵۹ میلیون و ۲۷ هزار و ۲۳۰ کیلومتر و تن کیلومتر ناخالص را ۱۰۱ میلیون و ۸۱۹ هزار و ۳۳۱ کیلومتر عنوان کرد و ادامه داد: تن کیلومتر مرزی از ۵۰ میلیون و ۹۸۱ هزار و ۷۲۰ کیلومتر در شهریور ماه ۱۴۰۳ به ۵۹ میلیون و ۵۸ هزار و ۵۰۸ کیلومتر رسیده است که نشان از رشد ۱۶ درصدی دارد.

مدیر کل راه آهن زاگرس با بیان اینکه تن کیلومتر مبداء-مقصد ۶ میلیون و۱۱۹ هزار و۵۸۷ کیلومتر بوده که در سال جاری با رشد ۱۰۰ درصدی به ۱۲ میلیون و ۲۶۸ هزار ۵۳۰ کیلومتر رسیده است، اضافه کرد: شاخص بهره وری لوکوموتیو درشهریور ماه امسال با رشد ۱۷ درصدی، عدد ۲۶۶ هزار و ۳۷۶ نشان می‌دهد.