معاون صنایعدستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر، از کسب رتبه برتر یک صنعتگر بوشهری در اولین رویداد ملی جلیقه ایرانی خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ خلیل رازه گفت: هماتاج حیدری، هنرمند برجسته و صنعتگر توانمند استان، با ارائه اثری فاخر در رویداد ملی جلیقه ایرانی، موفق به کسب رتبه برتر شد.
وی افزود: اثر ارائه شده توسط این هنرمند در تکنیک شیشه درمه خلق شده و پیشتر نیز در جشنواره فجر موفق به دریافت لوح زرین و در رویداد ملی مهر اصالت، نیز این عنوان را دریافت کرده بود، که نشان از توانمندی و خلاقیت بالای هنرمند در حوزه صنایعدستی دارد.
رازه با اشاره به اهمیت حمایت از هنرمندان صنایعدستی گفت: افتخارآفرینی هماتاج حیدری در عرصه ملی، نشاندهنده ظرفیتهای بیبدیل هنرمندان استان بوشهر در حفظ و توسعه هنرهای سنتی و بومی کشور است و میتواند الگویی برای سایر هنرمندان و علاقهمندان به صنایعدستی باشد.
وی افزود: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر با تمام توان خود به دنبال ایجاد فرصتهای بیشتر برای حضور و دیده شدن هنرمندان استان در رویدادهای ملی و بینالمللی است.