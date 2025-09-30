اداره کل هواشناسی استان یزد اعلام کرد: از روز پنجشنبه تا شنبه، کاهش تدریجی دما به ویژه در نیمه شمالی استان یزد را خواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اداره کل هواشناسی استان یزد اعلام کرد: از چهارشنبه تا جمعه گاهی وزش باد به‌نسبت شدید با احتمال گرد و خاک و نفوذ گرد و غبار از مناطق مجاور به استان یزد مورد انتظار است.

همچنین از روز پنجشنبه تا شنبه، کاهش تدریجی دما به ویژه در نیمه شمالی استان یزد همراه با ماندگاری هوای سرد تا اواسط هفته آینده در استان یزد، را خواهیم داشت.

گرمترین منطقه استان یزد دیروز بافق با دمای ۳۷ درجه سانتی گراد و سبزدشت امروز صبح با دمای ۶ درجه سردترین منطقه استان یزد بوده است.