چهار پارک خانواده، ماشین‌آلات عمرانی و راه‌سازی و ناوگان اتوبوس شهری شهرداری اردبیل، طی آئینی با حضور مسئولان و مردم به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمود صفری در آیین بهره‌برداری از پارک‌های رازی، ولایت، خانواده شورابیل و میدان وحدت که با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل و امام جمعه اردبیل و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد؛ اظهار کرد: همزمان با هفته دفاع مقدس و با هدف افزایش سرانه فضای سبز، بیش از ۸ هکتار فضای سبز تقدیم شهروندان اردبیل شد.

وی با بیان اینکه در چهار سال گذشته تمرکز شهرداری بر توسعه فضای سبز و افزایش سرانه آن بوده است؛ افزود: با بهره‌برداری از این پارک‌ها، ۸ هکتار به سرانه فضای سبز شهر اردبیل افزوده شده است. همچنین عملیات اجرایی چندین پارک جدید نیز در کمتر از شش ماه آینده آغاز خواهد شد.

شهردار اردبیل گفت: تمامی این اقدامات در راستای خدمت‌رسانی به مردم شهیدپرور و شریف اردبیل انجام شده و برنامه‌های شهرداری در این مسیر همچنان ادامه دارد.

صفری در ادامه از افزایش سه‌برابری ماشین‌آلات شهرداری در طول سه سال اخیر خبر داد و گفت: همچنین تولید بوته و نهال نیز از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بوته در سال، به بیش از ۳ میلیون بوته در سال جاری افزایش یافته است

شهردار اردبیل با اشاره به اجرای گسترده پروژه‌های عمرانی در سطح شهر، عنوان کرد: در حال حاضر ۳۵۰ پروژه فعال با مجموع اعتبار ۳هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در دست اجراست که همگی در راستای عمران و آبادانی شهر اردبیل تعریف شده‌اند.

وی همچنین به اقدامات شهرداری در حوزه ساماندهی مبادی ورودی شهر، اجرای طرح تفصیلی و نصب دوربین‌های نظارتی اشاره کرد و گفت: نصب دوربین‌ها نقش مؤثری در کاهش آمار تصادفات درون‌شهری داشته است.

شهردار اردبیل ساماندهی وانت‌بار‌ها را یکی از اقدامات مهم و مؤثر شهرداری عنوان کرد و افزود: این اقدام با همکاری و همفکری مسئولان استانی از جمله دادستان اردبیل، پلیس راهور، فرماندار، اعضای شورای شهر و تمامی مسئولان به اجرا درآمد و نقشی کلیدی در ارتقاء چهره شهر و نظم اجتماعی ایفا کرده است.

وی در ادامه با اشاره به پروژه آزادسازی باغ شریعت به‌عنوان یکی از میراث‌های ارزشمند شهر، گفت: در دو سال اخیر، با اختصاص ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار، بخش عمده‌ای از این باغ آزادسازی شده و برنامه‌ریزی شده تا پایان سال (عید نوروز) به بهره‌برداری عمومی برسد.

صفری در پایان از احداث پل شهید رئیسی و پروژه تقاطع غیرهم‌سطح به طول ۸ کیلومتر خبر داد و گفت: این پروژه نیز از دیگر اقدامات زیرساختی مهم شهرداری در حوزه حمل‌ونقل شهری است که مراحل اجرایی آن آغاز شده است.