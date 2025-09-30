به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: براساس گزارش پلیس‌راه، در ۶ ماهه اول امسال، میزان تصادفات منجر به فوت در محورهای شهری، روستایی و بین‌شهری استان، نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد کاهش یافته است.

حبیبی یادآور شد: طبق گزارش پزشکی قانونی، در پنج‌ماهه ابتدایی امسال، آمار فوتی‌ها در تصادفات جاده‌ای برون‌شهری و روستایی به ۱۹۹ نفر رسیده و روند کاهشی داشته است.

حبیبی تاکید کرد: در حال حاضر، ۱۶ نقطه حادثه‌خیز در محورهای برون‌شهری استان شناسایی شده که اقدامات ایمن‌سازی در برخی از آن‌ها در حال انجام است.