از ابتدای اجرای طرح دریابست تاکنون ۵۳۶ کیلوگرم میگو به صورت غیرمجاز از آبهای هرمزگان صید شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان گفت: با توجه به ایام دریابست و به منظور جلوگیری از قاچاق و صید غیرمجاز، مأموران پایگاه حفاظت منابع آبزیان بندر کوهستک با همکاری نیروهای ایست بازرسی شهیدسیاوشی شهرستان سیریک موفق به کشف و ضبط این محموله شدند.
سرهنگ مسعود احسانی افزود: در این عملیات از دو دستگاه خودروی پژو پارس و وانت آریسان در مجموع ۵۳۶ کیلوگرم میگوی دریایی صید شده غیرمجاز کشف شد که با هماهنگی مقام قضایی، میگوهای مکشوفه به سردخانه منتقل و خودروها به پارکینگ انتقال یافت.
وی گفت: برای متهمان پرونده قضایی تشکیل شد.
فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان گفت: طرح دریابست فصل صید میگو از یکم تا نهم مهرماه ۱۴۰۴ در شهرستانهای قشم، سیریک، میناب، بندرعباس و بندرخمیر در حال اجرا است.