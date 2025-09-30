وزش باد شدید شمالی در کوهین، تاکستان و بوئینزهرا؛ کاهش دما از فردا آغاز میشود
کارشناس هواشناسی استان قزوین از پایداری نسبی هوا در روز جاری خبر داد و درباره شدت گرفتن وزش بادهای شمالی در برخی مناطق از امشب تا پنجشنبه هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مهدی آخوندی گفت: وضعیت جوی امروز در اکثر مناطق استان به نسبت پایدار بوده و جریانات غالب جنوبی و جنوب شرقی هستند که این امر موجب افزایش دما در برخی نقاط و در پی آن، احتمال وقوع گرد و خاکهای محلی و کاهش موقت کیفیت هوا خواهد شد.
آخوندی با اشاره به تغییرات ساختار جوی، افزود: از امشب تا روز پنجشنبه، با نفوذ سامانههای پرفشار و شمالی شدن جریانات، شاهد وزش بادهای شمالی خواهیم بود.
کارشناس هواشناسی تأکید کرد که این وزش بادهای شمالی در امتداد شهرهای کوهین، تاکستان و بوئینزهرا میتواند شدت یافته و به طوفان موقت تبدیل شود. همچنین، در ارتفاعات شمالی استان نیز پدیده مِه و احتمال وقوع رگبار و رعد و برق دور از انتظار نیست.
وی در خصوص تغییرات دمایی نیز خاطرنشان کرد: از فردا شاهد روند کاهشی نسبی دما در استان خواهیم بود.