۲۰۰ رزمنده، بسیجی و مدافعان حرم بخش‌های سنگر و کوچصفهان، در مراسمی به مناسبت هفته دفاع مقدس تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ فرمانده سپاه ناحیه سلمان رشت در این مراسم، وحدت و انسجام ملی را عامل اصلی پیروزی جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه دانست و افزود: با وجود توطئه‌ها استکبار جهانی علیه کشورمان در ۴۷ سال گذشته تاکنون، باز هم دشمنان قصد تعدی به ایران اسلامی دارد ولی اراده ملت و رهبر معظم انقلاب در این نبرد ناجوانمردانه باعث شد تا متجاوزان به کشور، شکست را با چشمان خود ببینند وعقب نشینی کنند.

سرهنگ عباس صفرپور ، مطالعه تاریخ پر التهاب ایران از کودتای ۲۸ مرداد تا دفاع مقدس ۱۲ روزه را برای نسل دهه ۸۰ و۹۰ لازم دانست و افزود: تولید محتوا، انتشار و ساخت فیلم و سریال از کارنامه ننگین آمریکا در مذاکرات با کشور‌های مختلف، نقشه‌های شوم و زیاده‌خواهی‌های نظام سلطه می‌تواند نگرش نسل جوان جامعه را نسبت به دشمنان این مرز و بوم عوض کند.

در ادامه این مراسم، از ۲۰۰ رزمنده دوران دفاع مقدس، بسیجیان و مدافعان حرم بخش‌های سنگر و کوچصفهان تجلیل شد.